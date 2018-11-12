Трамп обсудил с Путинным Договор о РСМД и Сирию во время ланча

Вашингтон, , 07:33 — REGNUM В ходе мероприятий в Париже, которые 11 ноября состоялись по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, президент США Дональд Трамп побеседовал с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время рабочего ланча в Елисейском дворце лидеры этих стран обсудили целый ряд тем.

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Путин пообщался с Трампом в Париже

Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в частности, был затронут вопрос Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ситуация в Сирии. Коснулись стороны и таких тем, как торговля и санкции. Сандрес отметила, что обсуждение длилось на протяжении двухчасового обеда и было очень продуктивным.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в беседе с журналистами президент России Владимир Путин заявил, что ему удалось пообщаться в Париже со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Глава государства отметил, что беседа прошла «хорошо», но не раскрыл каких-либо подробностей.

Напомним, 11 ноября в Париже прошли торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Участие в торжественных мероприятиях приняли свыше 70 глав государств, правительств и руководителей международных организаций.

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