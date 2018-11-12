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Путин и премьер-министр Канады коротко переговорили в Париже

Политика

В ходе разговора Путин рассказал Трюдо, что Россия представлена на мероприятии, «чтобы говорить о мире»

Путин и премьер-министр Канады коротко переговорили в Париже
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Джастин Трюдо

Париж, 12 ноября 2018, 07:24 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и премьер-министр Канады Джастин Трюдо коротко переговорили во время Форума мира в столице Франции Париже, передает телеканал CBC.

По данным телеканала, в начале мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, российский лидер и премьер-министр Канады сели вместе в первом ряду.

В ходе разговора Путин рассказал Трюдо, что Россия представлена на мероприятии, «чтобы говорить о мире». Кроме того, президент РФ рассказал канадскому премьер-министру о «колоссальных потерях российского народа» во время мировых войн.

Напомним, 11 ноября в Париже прошли торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, в которых участвовали более 70 глав государств и правительств и руководителей международных организаций. Во время мероприятий Путину также удалось пообщаться с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте подробнее: Путин и Трамп при встрече в Париже обменялись рукопожатиями

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Внешняя политика России
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