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Выборы в ДНР и ЛНР прошли при высокой явке избирателей

Политика

Голосование состоялось 11 ноября

Донецк, 12 ноября 2018, 07:14 — REGNUM  В Донецкой и Луганской Народных Республиках состоялись выборы главы глав республик и депутатов парламента. Избиратели проявили высокую активность. По данным ЦИК, в голосовании в ДНР приняли участие свыше 1,6 млн человек. Явка превысила 80%.

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Не меньший интерес к выборам проявили и в ЛНР. К избирательным урнам пришли 77% граждан, обладающих правом голоса.

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в воскресенье выбирали будущих глав и депутатов парламентов. Явка была очень высокой. В ДНР, по данным ЦИК, проголосовали более 1,6 миллиона человек, или 80,1%. В ЛНР явка составила 77%.

В целом голосование прошло в штатном режиме. Нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было.

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Напомним, с начала конфликта в Донбассе это уже вторые выборы глав и депутатов. На пост главы Донецкой Народной Республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. В ЛНР четыре кандидата, в том числе и.о. главы республики Леонид Пасечник.

По результатам итогам обработки 27,19% бюллетеней лидирует Денис Пушилин, набравший 57,3% голосов. Кандидат Роман Храменков набирает 17,3% голосов, Елена Шишкина — 9,15%, Роман Евстифеев — 8,5%, Владимир Медведев — 7,8%.

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