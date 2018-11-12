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«Мы к диалогу готовы»: Путин о предстоящей встрече с Трампом

Политика

По словам главы Российского государства, встреча с американским лидером может состояться сегодня в ходе рабочего обеда

Париж, 12 ноября 2018, 07:12 — REGNUM  Несмотря на то, что беседа президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Париже пока не состоялась, российский лидер в комментарии RT подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по поводу Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

«Мы к диалогу готовы. Это же не мы выходим из ДРСМД. Это американцы планируют сделать», — сказал глава Российского государства.

По его словам, встреча с Трампом может состояться в ходе рабочего обеда. Также Владимир Путин, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать «общеевропейские» вооруженные силы, назвал эту идею понятной и естественной.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Париже прошли торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В мероприятиях приняли участие более 70 глав государств и правительств и руководителей международных организаций.

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Российско-американские отношения
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