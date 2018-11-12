Политолог: коммуниста можно поздравить, жителей Хакасии – пожалеть

Абакан, , 05:38 — REGNUM В Хакасии, где кандидат от КПРФ, депутат Верховного совета (парламента) республики Валентин Коновалов 11 ноября победил во втором туре выборов главы, сложилась интересная и весьма непростая ситуация, считает политолог Вячеслав Смирнов.

«Протест, который был вызван предыдущим руководителем региона Виктором Зиминым (руководил Хакасией с 2009 по октябрь 2018 года — прим. ИА REGNUM ), не ослаб. Валентина Коновалова можно поздравить с победой, ему предстоит очень трудная работа и, честно говоря, я не уверен, что он с ней справится. Регион находится в ужасающем экономическом положении, введено внешнее экономическое и финансовое управление. Будет крайне сложно. И перед коммунистами поставлена очень важная задача — показать, что они умеют быть не только оппозиционной партией, но и что они умеют что-то делать. Как это получится, мы будем наблюдать», — сказал Вячеслав Смирнов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Жителей Хакасии остаётся пожалеть, но при этом признать, что демократия — она такая, вы выбираете своё будущее сами», — отметил политолог.

По его словам, то, что Коновалов остался на выборах — заслуга Михаила Развожаева, назначенного 3 октября 2018 года врио главы Хакасии.

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«Предыдущий врио губернатора Михаил Развожаев дал возможность Коновалову остаться на выборах, он фактически спас его от снятия и провёл чистые красивые выборы. Коммунисты сами подтверждают, что никаких нарушений со стороны властей не было. А вот некоторые активисты компартии, конечно, палку перегнули с агитацией. Дальше покажет только время, насколько один из самых молодых губернаторов сможет вывести регион из сложившейся ситуации, выполнить свои обещания. Но, повторюсь, будет очень сложно», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос, могут ли нарушения, о которых появлялась информация 11 ноября, как-то повлиять на дальнейшую ситуацию, Смирнов сказал, что «это уже вопросы к Центральной избирательной комиссии и к судебным органам».

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы главы Хакасии прошли 9 сентября. Единоросс Виктор Зимин получил 32,42% голосов, проиграв коммунисту Валентину Коновалову (44,81%). Второй тур был назначен на 23 сентября, однако Зимин с выборов снялся. Второй тур перенесли, с коммунистом за губернаторское кресло должен был побороться кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, получивший в первом туре третье место (11,23%). Однако и Филягин снялся с выборов. Аналогичным образом поступил и занявший в первом туре четвёртое место (6,61%) кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар. Повторное голосование перенесли в очередной раз — на 11 ноября. Коновалов остался единственным кандидатом, жители Хакасии могли проголосовать за или против него. Для победы ему нужно было набрать более 50% голосов.

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По данным ЦИК РФ, по результатам обработки 100% протоколов УИК Валентин Коновалов получил 57,57% голосов «за» (101 405 голосов) и 41,16% «против» (72 498).

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