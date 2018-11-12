Кедми: США еще в 2005 году приняли план блицкрига против России

Москва, , 04:57 — REGNUM США готовят новую войну против России, и как сто лет назад, во время Первой мировой войны, повод для начала войны будет отличен от истинных её причин, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Неважно, какой будет предлог для новой войны, а ее готовят! Тот же самый блицкриг, который готовил вначале генштаб немецкой армии — это план единого военного удара по России, который принят на вооружение в Соединенных Штатах в 2005 году. Какой будет предлог — это уже дело фантазий, это может быть что угодно: от Грузии и до Эстонии, но не причина», — заявил Кедми.

Кедми также отметил, что нельзя забывать, что Первая мировая война сопровождалась геноцидом армянского народа Турцией. А Австро-Венгерская империя еще более организованно и «цивилизованно» делала то же самое с русинами в концлагерях, но никто не вспоминает об этом до сегодняшнего дня, потому что русские Карпат и Австро-Венгерской империи не интересны никому.

Напомним, что Первая мировая война завершилась 11 ноября 1918 года. За четыре года кровопролитных боев поля Европы были устланы миллионами трупов. Формальным предлогом для начала войны стало убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда боснийским сербом, студентом Гаврило Принципом. Как отмечают историки, истинной причиной ее начала стало борьба со стремительно растущей Германией, которая начала выбиваться в лидеры. С точки зрения марксизма эта война характеризуется как империалистическая.