Нетаньяху прервал визит в Париж из-за обострения в секторе Газа

Иерусалим, , 04:49 — REGNUM Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Париж прерван в связи с обострением обстановки в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, обнародованном канцелярией израильского премьера.

Нетаньяху принял решение о прекращении визита и возвращении в Израиль, отметили в канцелярии. В Париже глава израильского правительства участвовал в торжествах, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября израильский спецназ ликвидировал в секторе Газа Нурэддина Саляма Барака — одного из командиров «Бригад Иззэддина аль-Кассама», боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС. В перестрелке с боевиками погиб один израильский офицер и еще один получил ранения.

По позициям палестинцев было выпущено около 40 ракет. Территория Израиля также подверглась ракетным атакам, их было не менее десяти. Две ракеты были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

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