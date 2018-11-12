Шахназаров: Закат Европы случился, Россия единственная может стать лидером

Москва, , 04:41 — REGNUM Европа потеряла субъектность на мировой арене, а единственной силой в Европе, способной ее проявлять, стала Россия, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

То, что предсказывал Освальд Шпенглер в своей работе «Закат Европы», уже произошло, считает режиссер, поскольку сегодня в Европе нет ни одной силы, которая могла бы представлять из себя какую-либо геополитическую мощь. В 1918 году, в конце Первой мировой войны, Россия была раздавлена, и казалось, что восстановиться не сможет.

«Спустя сто лет, в сущности, Россия — единственная страна, которая обладает мощью для того, чтобы быть лидером Европы. До этого была либо Французская империя, которая брала на себя лидерство и обладала военной мощью, либо Германская империя, либо Британская империя… Изгибы истории, спустя сто лет в военном отношении в Европе нет силы, которая могла бы противостоять Российской Федерации», — заявил Шахназаров.

По его словам, Европа из геополитического субъекта превратилась в объект, за который идет сражение двух сил — Российской Федерации и США.