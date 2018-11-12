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Армия Израиля понесла потери в секторе Газа

Политика

Один военный погиб, еще один был тяжело ранен

Армия Израиля понесла потери в секторе Газа
Израильские солдаты

Иерусалим, 12 ноября 2018, 04:38 — REGNUM  Один израильский офицер погиб и еще один получил ранения в перестрелке с палестинскими боевиками в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Потери произошли во время операции израильского спецназа в палестинском анклаве. Возникла перестрелка, в ходе которой один военный погиб, еще один был тяжело ранен.

Операция в секторе Газа завершена, отметили в оборонном ведомстве и призвали не «распространять слухи» об инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября израильский спецназ вторгся в южную часть сектора Газа и неподалеку от города Хан-Юнис уничтожил одного из командиров «Бригад Иззэддина аль-Кассама» Нурэддина Саляма Барака. Отход спецназа прикрывала авиация, по позициям ХАМАС было выпущено около 40 ракет.

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