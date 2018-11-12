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В секторе Газа убит командир боевого крыла ХАМАС

Политика

Для ликвидации Нурэддина Саляма Барака израильский спецназ проник в анклав на гражданском автомобиле

Газа, Палестина, 12 ноября 2018, 04:32 — REGNUM  Израильский спецназ уничтожил одного из влиятельных командиров боевого крыла движения ХАМАС Нурэддина Саляма Барака в ходе вторжения в сектор Газа. Это подтверждено в коммюнике радикального палестинского движения, сообщает 12 ноября издание Dunya Al Watan.

Барак, один из командиров «Бригад Иззэддина аль-Кассама», был убит вечером 11 ноября в 3 км к востоку от города Хан-Юнис. Для этого спецназ проник в сектор Газа на гражданском автомобиле.

Палестинцы стали преследовать израильских спецназовцев, однако их отход прикрыла авиация. По позициям палестинцев было выпущено около 40 ракет, что привело к гибели шести человек. Еще семь палестинцев получили ранения.

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