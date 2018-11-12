Понедельник, 12 Ноября 2018 года
04:39:47 МСК

Две ракеты из сектора Газа перехвачены ПВО Израиля

Политика

Вечером 11 ноября по Израилю было выпущено не менее десяти ракет

Иерусалим, 12 ноября 2018, 04:16 — REGNUM  Израильская система ПВО перехватила две ракеты, запущеные палестинскими радикалами из сектора Газа. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Вечером 11 ноября по Израилю было выпущено не менее десяти ракет. Две из них перехвачены системой «Железный купол». В прилегающем к сектору Газа региональном совете Эшколь более десяти раз звучали сигналы воздушной тревоги.

Ранее 11 ноября в израильской армии сообщили о перестрелке с палестинцами, которая произошла в ходе военной операции в секторе Газа. По данным минздрава палестинского анклава, шесть палестинцев погибли и семеро получили ранения, сообщает агентство Maan.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в секторе Газа погиб один и были ранены 37 палестинцев. Это произошло в результате столкновений с израильскими силовиками.

Читайте также: СМИ: Трамп готов представить план палестино-израильского урегулирования

Читайте ранее в этом сюжете: В секторе Газа израильские силовики снова убили палестинца

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить