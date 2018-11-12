Две ракеты из сектора Газа перехвачены ПВО Израиля

Иерусалим, , 04:16 — REGNUM Израильская система ПВО перехватила две ракеты, запущеные палестинскими радикалами из сектора Газа. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Вечером 11 ноября по Израилю было выпущено не менее десяти ракет. Две из них перехвачены системой «Железный купол». В прилегающем к сектору Газа региональном совете Эшколь более десяти раз звучали сигналы воздушной тревоги.

Ранее 11 ноября в израильской армии сообщили о перестрелке с палестинцами, которая произошла в ходе военной операции в секторе Газа. По данным минздрава палестинского анклава, шесть палестинцев погибли и семеро получили ранения, сообщает агентство Maan.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в секторе Газа погиб один и были ранены 37 палестинцев. Это произошло в результате столкновений с израильскими силовиками.

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