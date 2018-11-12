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На выборах в ДНР лидирует движение «Донецкая Республика»

Политика

На втором месте — «Свободный Донбасс»

Донецк, 12 ноября 2018, 03:31 — REGNUM  Лидерство на парламентских выборах в ДНР по итогам обработки 27,19% бюллетеней принадлежит общественному движению «Донецкая Республика». Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова, передает 12 ноября Донецкое агентство новостей.

У «Донецкой Республики» — 74,3% голосов избирателей. На втором месте — общественное движение «Свободный Донбасс» с промежуточным итогом 25,7% голосов.

Подсчет голосов продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы глав и депутатов парламентов в ДНР и ЛНР завершлись 11 ноября в 20:00 мск. Явка избирателей была высокой. В ДНР после обработки 27,19% бюллетеней лидирует кандидат в главы республики Денис Пушилин, набравший 57,3% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в ДНР: ЦИК обработал 27,19% бюллетеней

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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