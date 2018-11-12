Выборы в ДНР: ЦИК обработал 27,19% бюллетеней

Донецк, , 03:24 — REGNUM Денис Пушилин лидирует на выборах главы ДНР по итогам обработки 27,19% бюллетеней, набрав 57,3% голосов. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова, сообщает 12 ноября Донецкое агентство новостей.

К началу суток 12 ноября ЦИК обработал 27,19% бюллетеней со 149 избирательных комиссий. Текущий результат кандидата Романа Храменкова — 17,3% голосов, Елену Шишкину поддержали 9,15 избирателей, Романа Евстифеева — 8,5%, Владимира Медведева — 7,8%.

В ДНР продолжают подсчитывать голоса. Денис Пушилин временно исполняет обязанности главы ДНР после гибели Александра Захарченко 31 августа 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы глав и депутатов парламентов в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября при высокой явке. В ДНР действовали 408 избирательных участков, в ЛНР их было 316.

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