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Путин дал оценку беседе с Трампом в Париже

Политика

Разговор прошел «хорошо»

Париж, 12 ноября 2018, 02:06 — REGNUM  Президенту России Владимиру Путину удалось пообщаться в Париже со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом российский лидер сообщил журналистам.

Путин утвердительно ответил на вопрос о том, смог ли он пообщаться с президентом США. Он также отметил, что беседа прошла «хорошо», но не раскрыл каких-либо подробностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Париже прошли торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, участвовали в которых более 70 глав государств и правительств и руководителей международных организаций.

Путин и Трамп встретились у Триумфальной арки и пожали друг другу руки. При этом российский президент показал американскому большой палец, а тот похлопал его по плечу. Путин в ответ коснулся плеча Трампа и занял свое место среди мировых лидеров.

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Российско-американские отношения
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