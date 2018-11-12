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Кургинян описал сценарий краха США

Политика

«Англосаксы никогда не позволят отнять власть»

Москва, 12 ноября 2018, 01:23 — REGNUM  Англосаксы никогда не позволят отнять власть, заявил 11 ноября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

По его словам, причиной Первой мировой войны стал закон неравномерности развития, который создал конфликт между Англией и Германией.

«Англия была старая держава, которая власть утверждала, а Германия начала очень быстро наращивать», — сказал Кургинян.

Сейчас, он считает, ситуация похожа, только противоречия существуют между США и Китаем.

«И все понимают, что рано или поздно Америка должна признать, что она не первая держава мира. Но тогда уходит доллар, который они печатают, тогда они летят очень далеко вниз. А как только они летят вниз — Америка разъевшаяся страна — начинаются такие социальные волнения, что «мама, не горюй». Значит, они этого никогда не позволят. Англосаксы никогда не позволят отнять власть», — полагает лидер движения.

Напомним, мировые лидеры 11 ноября собрались в Париже на торжества по случаю 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны.

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