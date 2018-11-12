Экс-президент и экс-премьер Армении не пойдут на выборы

Ереван, , 00:38 — REGNUM Бывшая правящая Республиканская партия Армении примет участие во внеочередных парламентских выборах, партийный список возглавит экс-министр обороны Виген Саркисян. Такое решение было принято на заседании исполнительного органа и совета партии 11 ноября.

После заседания новоизбранный первый заместитель председателя РПА Виген Саркисян сообщил журналистам, что председатель партии, бывший президент Армении Серж Саргсян и экс-премьер-министр Карен Карапетян не будут участвовать в выборах.

Саркисян в тоже время отказался назвать другие фамилии, которые будут включены в список партии.

Республиканская партия Армении лишилась власти в мае 2018 года, после того, как после многотысячных акций протеста ушел в отставку, возглавляющий десять лет Армению, глава партии Серж Саргсян. 8 мая по требованию десятков тысяч митингующих парламент, где большинство сохраняла РПА, избрал премьер-министром оппозиционного депутата, лидера акций протеста Никола Пашиняна.

РПА отказалась принять участие в первых крупных выборах после смены власти. На выборах в совет старейшин Еревана с результатом в 81% победила партия Никола Пашиняна «Гражданский договор», которая участвовала в выборах в составе блока «Мой шаг».

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