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«Самостоятельная Европа начнет снюхиваться с Россией» — Кургинян

Политика

«Есть дежурные ужасы — исламский терроризм, а есть настоящие ужасы»

Москва, 12 ноября 2018, 00:34 — REGNUM  Американцы страшатся самостоятельной Европы, заявил 11 ноября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

Он отметил, что создание Европой собственной армии, о чем говорили президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп, означает выход из НАТО.

«Ничего более страшного для американцев, чем создание самостоятельной Европы, быть не может. Тем более, что эта Европа сразу же начнет снюхиваться с Россией. Для Трампа — это ужас Республиканской партии. Есть дежурные ужасы — исламский терроризм, а есть настоящие ужасы», — сказал Кургинян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже прошли торжества по случаю 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны, собравшие мировых лидеров.

6 ноября 2018 г. президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать «европейскую армию», независимую от США и НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: «Макрон знает, что Трамп ненавидит Европу» — Кургинян

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Взаимоотношения США и стран Европы
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