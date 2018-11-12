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Петр Толстой: «Вреда от санкций меньше, чем от Хэллоуина»

Политика

«Все, что с нами будет, зависит только от нас»

Москва, 12 ноября 2018, 00:07 — REGNUM  Будущее России зависит не от международной повестки, а от ее жителей, считает вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой. Об этом он рассказал 11 ноября в программе «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Я уверен, все, что с нами будет, зависит только от нас. А не от американского конгресса, американского президента и даже не от австрийского полковника на пенсии. Американские довыборы, любые санкции, голословные обвинения европейских гуманистов — все это никак не изменит нашу с вами жизнь. Во всяком случае, вреда от этого России гораздо меньше чем, например, у повсеместного празднования Хэллоуина в школах и детских садах. Или распространения протестантских моральных норм на отношения мужчины и женщины среди либеральной интеллигенции», — заявил он.

Толстой отметил, что «все эти дурацкие заимствования и попытки подражания условному Западу или условной Америке выглядят в России смешно и глупо, потому что мы и они совершенно разные».

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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