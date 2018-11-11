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Песков о встрече Путина и Трампа: «Железобетонных договоренностей нет»

Политика

Обстоятельства могут постоянно меняться

Песков о встрече Путина и Трампа: «Железобетонных договоренностей нет»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп.

Москва, 11 ноября 2018, 23:53 — REGNUM  Между Москвой и Вашингтоном пока нет «железобетонных договоренностей» по поводу проведения встречи президентов РФ и США на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщил пресс-секретарь российской лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

"Каких-то железобетонных договоренностей (по поводу встречи) нет», — сказал представитель Кремля.

По его словам, обстоятельства могут постоянно меняться, как у американской так и российской стороны.

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9 ноября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что он намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в Аргентине.

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