Киев Варфоломея: томос неудовлетворенных амбиций

Марьян Сидорив, , 23:08 — REGNUM

Эпопея «автокефального томоса» развивается в направлении, неблагоприятном и для России, и для Украины. Россия имеет шанс лишиться доброй трети своих приходов (пусть даже и существующих в автономном состоянии) и потерять свое лидирующее положение в православном мире. Украина, скорее всего, так и не получит долгожданную «волю», а просто сменит религиозного «хозяина» с московского на стамбульского.

Зато трудно оспорит факт, что в основе этой эпопеи лежат неудовлетворенные амбиции двух персонажей.

Михаил Антонович Денисенко (митрополит Филарет). 3 мая 1990 года умер Патриарх Московский и Всея Руси Пимен. В то время еще верный слуга Русской Православной церкви — митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх всея Украины — Филарет был избран местоблюстителем патриаршего престола.

Жившие при СССР (40+) или хотя бы знающие об этом периоде немного больше, чем рулады либеральных критиков, знают: тогда после смерти Генерального секретаря КПСС формировалась Комиссия по организации похорон. Председатель этой Комиссии становился следующим Генсеком.

Нечто похожее было и в русской церкви: местоблюститель патриаршего престола почти всегда становился преемником почившего патриарха. Кроме случая с Денисенко: на Поместном соборе 7 июня 1990 года Филарет занял только третье место в голосовании. Первым стал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (ставший патриархом Алексием II), вторым — митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир (в скором будущем — митрополит Киевский и всея Руси). Мечта Филарета не сбылась, и уже через два года на территории Украины им была создана параллельная церковная вертикаль — Украинская православная церковь Киевского патриархата, которую он и возглавил в 1995 году.

Димитриос Архонтонис (Вселенский патриарх Варфоломей I), «первый по чести» патриарх Восточной Православной церкви, занимающий свою кафедру уже более 27 лет. В новейшее время это самый долгий срок правления первоиерарха, что среди христиан, что среди католиков. На втором месте — римский папа Иоанн-Павел II, чей понтификат длился 26 лет, 5 месяцев и 18 дней. У Варфоломея тоже есть мечта — провести Вселенский собор восточно-православной церкви. Мечта достойна всяческого уважения, поскольку последний собор, признанный всеми ветвями христианства — Третий Эфесский, прошел в 431 году новой эры. Сама Восточная церковь признает Вселенскими семь Соборов (последний — Второй Никейский, в 787 году) и два «Синода со Вселенским значением, в 861−869 и 1341−1351 годах).

Но все равно, речь идет о веках и тысячелетиях! Однако у Варфоломея «не получилось». Ведь основным внешним признаком Вселенского Собора является участие в нем представителей всех (!) поместных церквей в лице предстоятелей церквей, епископов или их заместителей, или их уполномоченных, или посланных от них. Варфоломей в 2016 году смог собрать в Калимвари, на Крите, представителей только 10-ти из четырнадцати канонических Поместных православных Церквей. Не приехали Антиохийская, Русская, Грузинская и Болгарская церкви (третье, пятое, шестое и десятое места в «списке по чести» — диптихе автокефальных поместных церквей). Мечта Варфоломея не сбылась и ныне в Фанаре событие 2016 года на Крите предпочитают называть не «Вселенским» и даже не «Всеправославным» собором, а куда скромнее и без глобальной приставки «все-"-просто Святой Великий собор. Коих за последние полтора тысячелетия было много.

В Фанаре очень обиделись на Русскую церковь, тем более что патриарх Кирилл давал обещание участвовать в съезде на Крите. Это сейчас константинопольские иерарх говорят, что «если бы патриарх Варфоломей был обижен на патриарха Кирилла, он мог бы согласно канонам наложить на него какое-то каноническое наказание… Патриарх Варфоломей на него никогда такого наказания не накладывал…» (Иов (Геча), архиепископ Телмесский. Телмесс, ныне Фехтие — город на южном побережье Турции). Но это сейчас, а два года назад немало церковных аналитиков говорили именно о «наказании».

(Правда, тогда такие рассуждения очень напоминали старый анекдот о двух английских джентльменах, ловивших рыбу на набережной Темзы. Один из них поймал роскошную русалку, осмотрел добычу и выбросил обратно в воду. Второй, недоуменно: «But why?» (Но почему?). А в ответ: «But how?» (Но как??).

Однако в Фанаре знали «КАК». После Критского Собора на свет были вытащены многочисленные просьбы об автокефалии и многочисленные апелляции Филарета о снятии анафемы, а также некие письма от граждан Украины. Которые, по словам уже упомянутого архиепископа Иова, говорили: «мы больше не можем, наша совесть не позволяет нам посещать такие храмы (Московского патриархата — М.С.), когда мы видим, что происходит в нашем государстве».

Я уже писал о том, что фанарская программа «автокефализации Украины» учитывает интересы всех основных политических игроков региона (США, Турции и даже Ватикана, сиречь — Европы). Но основным «бенефициаром» проекта является сам Фанар. Потому что на сегодняшний день украинская «автокефальная» ситуация характеризуется двумя основными фактами:

— Фанар заявил, что все украинские священнослужители являются клириками Экуменистического патриархата. Первоиерарх пока еще существующей Украинской Автокефальной Церкви Макарий уже давно заранее согласился с любым решением Варфоломея, а глава сторонников Фанара в Украинской церкви (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) уже объявил себя таковым с экрана телевизора;

— формальные инициаторы и «ломовые лошади» украинского автокефализма — Филарет и Макарий — уже отодвинуты от руководства формируемой «Православной церкви в Украине» (10 ноября они письменно подтвердили патриарху Варфоломею свой отказ от выдвижения в новые патриархи). Филарет, правда, требует «отступные» в виде титула «почетный патриарх» и реальный пост Главы Синода новой Церкви. И, заодно, избрания в ее предстоятели «своего человека» — патриаршего наместника Киевского патриархата, 39-летнего митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского Епифания. Иными словами, Филарет прорывается к руководству новой Церковью коль не мытьем, так катанием.

Вопрос скорее риторический — согласится ли Фанар на такие отступные? Особенно если учесть, что Фанар не раз подчеркивал:

«Мы не признали Филарета и Макария как предстоятелей их церквей, мы не сказали, что УПЦ КП или УАПЦ являются легитимными».

Сомнительно…

Больше похоже на канун примитивного «кидка». А амбиции некого епископа Филарета (он сейчас находится именно в таком каноническом сане) — это проблемы только самого епископа. Зато КАК Варфоломей за Крит отомстить сможет!!!

Тем более, что «тройка лидеров» на возможное будущее предстоятельство в новой Церкви уже, похоже, сформирована: это архиепископ Телмесский Иов (Фанар), архиепископ Памфилийский Даниил (США) и митрополит Винницкий и Барский Симеон (Украина).

Митрополит Симеон (Шостацкий), человек, близкий к президенту Порошенко. Онклирик Московского патриархата, но лидер группы экуменистов в его составе. Считается, что таких там около 30%. Это означает, что Симеон может привести за собой в состав новой Церкви значительную группу иерархов нынешнего Московского патриархата, что позволит создать картину консенсуса разных религиозных вертикалей в общем рьяном стремлении к «Православной церкви в Украине». И если Симеон это сделает, то он обеспечит для Порошенко наиболее весомый аргумент в приближающейся кампании-2019 выборов президента Украины.

Но давайте будем циничными… Управление церковью — это, в первые три очереди:

рукоположение (посвящение) во все степени церковной иерархии;

высшая юрисдикция в рамках данной вертикали:

неконтролируемый доступ к «церковной кружке», т. е. к церковным доходам. А они немалые.

Еще один риторический вопрос: зачем небогатому и малочисленному Фанару отдавать кому-то такое добро, которое само падает ему в руки? И второй: где здесь «самовозглавление» (по-гречески — «автокефалия»)?

Тем более, что в засаде сидят католики…