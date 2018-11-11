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Порошенко отреагировал на вопрос об «отказе» Трампа пожать ему руку

Политика

11 ноября президент США Дональд Трамп не поздоровался за руку с главой Украины Петром Порошенко на мероприятии в Париже

Порошенко отреагировал на вопрос об «отказе» Трампа пожать ему руку
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Шоколадный король

Париж, 11 ноября 2018, 21:59 — REGNUM  Все, что сообщают российские СМИ — вранье. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил президент Украины Петр Порошенко, комментируя инцидент на мероприятиях в Париже, когда глава США Дональд Трамп не пожал ему руку.

«Все, что вы (журналисты) говорите — это вранье», — сказал украинский лидер, добавив, что речь идет о «русском телевидении».

Ранее ряд СМИ сообщал, что 11 ноября президент США Дональд Трамп не поздоровался за руку с главой Украины Петром Порошенко на мероприятии в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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