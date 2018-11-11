Порошенко отреагировал на вопрос об «отказе» Трампа пожать ему руку

Париж, , 21:59 — REGNUM Все, что сообщают российские СМИ — вранье. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил президент Украины Петр Порошенко, комментируя инцидент на мероприятиях в Париже, когда глава США Дональд Трамп не пожал ему руку.

«Все, что вы (журналисты) говорите — это вранье», — сказал украинский лидер, добавив, что речь идет о «русском телевидении».

Ранее ряд СМИ сообщал, что 11 ноября президент США Дональд Трамп не поздоровался за руку с главой Украины Петром Порошенко на мероприятии в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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