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Пушков объяснил, почему Трамп не пожал руку Порошенко

Политика

Глава Белого дома США, для которого нынешняя Украина является «слабой» и «докучливой страной», не очень любит «лицемерить»

Пушков объяснил, почему Трамп не пожал руку Порошенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Трамп и Порошенко

Москва, 11 ноября 2018, 20:59 — REGNUM  Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter объяснил, почему президент США Дональд Трамп в столице Франции не пожал руку главе Украины Петру Порошенко.

По словам сенатора, глава Белого дома США, для которого нынешняя Украина является «слабой» и «докучливой страной», не очень любит «лицемерить и делать вид».

«Нынешняя Украина для него — зависимая … страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза», — написал Пушков.

Ранее в интернете появилось видео того, как президент США не пожал руку главе Украины Порошенко перед торжественной церемонией в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Глава Белого дома здоровался с коллегами и гостями мероприятия, проходя мимо украинского лидера.

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