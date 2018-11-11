Пушков объяснил, почему Трамп не пожал руку Порошенко

Москва, , 20:59 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter объяснил, почему президент США Дональд Трамп в столице Франции не пожал руку главе Украины Петру Порошенко.

По словам сенатора, глава Белого дома США, для которого нынешняя Украина является «слабой» и «докучливой страной», не очень любит «лицемерить и делать вид».

«Нынешняя Украина для него — зависимая … страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза», — написал Пушков.

Ранее в интернете появилось видео того, как президент США не пожал руку главе Украины Порошенко перед торжественной церемонией в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Глава Белого дома здоровался с коллегами и гостями мероприятия, проходя мимо украинского лидера.