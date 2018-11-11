«Победа Коновалова — слабая победа», — считает эксперт

Москва, , 20:31 — REGNUM В Хакасии продолжается подсчёт голосов на повторном голосовании на выборах главы. По данным ЦИК РФ, по результатам обработки 95,10% протоколов УИК, за кандидата от КПРФ Валентина Коновалова проголосовали 57,41% избирателей (96 692 человека).

Против Коновалова проголосовали 41,40% избирателей (69 724 голоса).

«В целом результат Валентина Коновалова результат не очень сильный. Это слабая победа, особенно с учетом того, что он остался один в бюллетене. И общем, теперь ему предстоит работать и нести ответственность за те решения, которые предстоит принимать в крайне сложном регионе, где нет никаких оснований думать, что будут «молочные реки и кисельные берега». К тому же кампания велась с нарушениями, что достаточно четко и ярко характеризует ситуацию», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Трудно предположить, что будет дальше. Выбор людей, их волеизъявление надо уважать — Валентин Коновалов стал губернатором Хакасии. И то, что выборов прошли более-менее нормально, и это во многом заслуга Михаила Розвожаева, который взял ситуацию в республике под контроль, и в течение всего времени своего пребывания в качестве ВРИО Хакасии обеспечивал порядок и стабильность в регионе», — считает политолог.

«Часто бывает так, что фактическая победа оборачивается практическим поражением. И совершенно не исключен тот факт, что люди, проголосовавшие за Валентина Коновалова, потому что в регионе накопилась усталость от Виктора Зимина, через какое-то время разочаруются и в своем кандидате, и в целом в коммунистической партии. Я не говорю, что это произойдет обязательно, но это не исключено», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

Напомним, 11 ноября в Хакасии проходил второй тур губернаторских выборов. Жители региона могли проголосовать за или против единственного кандидата — Валентина Коновалова, выдвинутого КПРФ. Для избрания ему необходимо набрать более 50% голосов.

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