Выборы в Хакасии: коммуниста поддержали более 55% избирателей

Абакан, , 19:53 — REGNUM В Хакасии продолжается подсчёт голосов на повторном голосовании на выборах главы. По данным ЦИК РФ, по результатам обработки 95,10% протоколов УИК, за кандидата от КПРФ Валентина Коновалова проголосовали 57,41% избирателей (96 692 человека).

Против Коновалова проголосовали 41,40% избирателей (69 724 голоса).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии проходил второй тур губернаторских выборов. Жители региона могли проголосовать за или против единственного кандидата — Валентина Коновалова, выдвинутого КПРФ. Для избрания ему необходимо набрать более 50% голосов.

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