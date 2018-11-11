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Выборы в Хакасии: коммуниста поддержали более 55% избирателей

Политика

Обработано 95,10% протоколов УИК

Абакан, 11 ноября 2018, 19:53 — REGNUM  В Хакасии продолжается подсчёт голосов на повторном голосовании на выборах главы. По данным ЦИК РФ, по результатам обработки 95,10% протоколов УИК, за кандидата от КПРФ Валентина Коновалова проголосовали 57,41% избирателей (96 692 человека).

Против Коновалова проголосовали 41,40% избирателей (69 724 голоса).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии проходил второй тур губернаторских выборов. Жители региона могли проголосовать за или против единственного кандидата — Валентина Коновалова, выдвинутого КПРФ. Для избрания ему необходимо набрать более 50% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Хакасии: обработано более 65% протоколов УИК

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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