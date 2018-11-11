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Выборы в Хакасии: обработано более 65% протоколов УИК

Политика

Поддержка коммуниста Валентина Коновалова – пока более 50%

Выборы в Хакасии: обработано более 65% протоколов УИК
Иллюстрация: R-19.ru
Выборы

Абакан, 11 ноября 2018, 18:42 — REGNUM  По итогам обработки 69,59% протоколов УИК кандидат в главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов получает 57,96% голосов «за» (73 569 голоса). Таковы данные ЦИК РФ.

Против Коновалова проголосовали 51 857 избирателей — 40,87%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 11 ноября прошёл второй тур выборов губернатора с единственным кандидатом — Валентином Коноваловым.

Читайте ранее в этом сюжете: Член ОП РФ: повторное голосование в Хакасии носило «напряжённый характер»

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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