Выборы в Хакасии: обработано более 65% протоколов УИК

Абакан, , 18:42 — REGNUM По итогам обработки 69,59% протоколов УИК кандидат в главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов получает 57,96% голосов «за» (73 569 голоса). Таковы данные ЦИК РФ.

Против Коновалова проголосовали 51 857 избирателей — 40,87%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 11 ноября прошёл второй тур выборов губернатора с единственным кандидатом — Валентином Коноваловым.

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