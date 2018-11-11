На Украине наказаны за взрывы на арсеналах более 20 генералов

Киев, , 18:08 — REGNUM Более 20 генералов привлечены к ответственности из-за взрывов на военных складах на Украине. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью «5 каналу».

«Мы многое изменили (после ЧП на военных складах), — заявил министр. — И к ответственности привлекали».

По его словам, за последние три года на Украине из-за взрывов на военных складах привлекли к ответственности более 75 военных, в том числе более 20 генералов.

Напомним, 19 октября украинский журналист Юрий Бутусов в своей статье для газеты «Зеркало недели» сообщил, что за последние 1,5 года в результате взрывов на военных складах Украина потеряла порядка 40% всего своего арсенала боеприпасов.

Читайте также: Украинский депутат призвала ответить на «диверсии» на военных складах

А также: Из-за взрывов на складах Украина потеряла 40% всех своих боеприпасов