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Выборы в Хакасии: подсчёт голосов продолжается

Политика

11 ноября в Хакасии прошёл второй тур губернаторских выборов с единственным кандидатом

Выборы в Хакасии: подсчёт голосов продолжается
Иллюстрация: Скриншот с сайта cikrf.ru
Подсчёт голосов в Хакасии

Абакан, 11 ноября 2018, 17:48 — REGNUM  По данным ЦИК РФ, после обработки 24,48% протоколов УИК кандидат в главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов получает 56,13% голосов «за» (21 280 голосов) и 42,51% голосов против (16 116 голосов).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии сегодня, 11 ноября, прошло повторное голосование на выборах главы с единственным кандидатом — Валентином Коноваловым, выдвинутым КПРФ. Избирательные участки закрылись ровно в 20:00 по местному времени. Явка на 19:30 составляла 43,3%.

Чтобы одержать победу, кандидату в итоге нужно набрать более 50% голосов «за». В противном случае, будет назначено повторное голосование.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна явка на выборах в Хакасии на 19:30

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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