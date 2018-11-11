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Пообщаться Путину и Трампу в Париже пока не удалось — Песков

Политика

11 ноября в Париже проходят основные памятные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

Пообщаться Путину и Трампу в Париже пока не удалось — Песков
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Париж, 11 ноября 2018, 17:10 — REGNUM  Президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, прибывшим в Париж для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, пока не удалось пообщаться. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

«Пока нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Париже проходят основные памятные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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