Стала известна явка на выборах в Хакасии на 19:30

Абакан, , 16:54 — REGNUM В Хакасии явка на втором туре на выборах главы по состоянию на 19:30 (местн.) составила 43,3%. Об этом на брифинге сообщил председатель республиканского избиркома Алексей Чуманин.

По его словам, самая низкая явка зарегистрирована в Аскизском районе (39,31%), самая высокая — в Алтайском районе (52%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 11 ноября прошло повторное голосование на выборах главы региона. Единственный кандидат — Валентин Коновалов от КПРФ. Избиратели могли проголосовать за или против него.

Напомним, по результатам первого тура 9 сентября 2018 года итоговая явка составляла 41,88%.

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