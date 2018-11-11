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Оппозиционные партии Пакистана сформировали коалицию на выборах в Панджабе

Политика

«Пакистанская народная партия» согласилась поддержать «Пакистанскую мусульманскую лигу» на выборах в Сенат провинции Панджаб

Оппозиционные партии Пакистана сформировали коалицию на выборах в Панджабе
Usman.pg
Сенат. Панджаб

Исламабад, 11 ноября 2018, 19:08 — REGNUM  Секретарь «Пакистанской народной партии» в провинции Панджаб Сайед Хасан Мурза объявил о готовности его партии поддержать кандидатов от «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» на довыборах в Сенат провинции.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, это уже второй случай, когда обе оппозиционные партии выступают единым фронтом. В прошлый раз партии объединили свои усилия на довыборах в Национальную Ассамблею Пакистана, теперь же их цель — не дать правящей партии «Движение за справедливость» завладеть верхней палатой парламента самой процветающей и развитой из всех пакистанских провинций.

При поддержке «Пакистанской народной партии» кандидаты от"Пакистанской мусульманской лиги» Сауд Маджид и Шазад Васим будут избираться в Панджабский Сенат 15 ноября.

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Зарубежная хроника
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