Пакистан: решение Верховного Суда по делу Асии Биби не подлежит пересмотру

Исламабад, , 17:56 — REGNUM В ходе выступления на церемонии закладки домов для бездомных в Лахоре (провинция Панджаб) премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что решения Верховного суда будут выполняться в любом случае.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер-министр полностью поддержал позицию высшей судебной инстанции страны, назвав ее решения обязательными для правительства. Премьер особо подчеркнул, что дело христианки Асии Биби не может быть пересмотрено.

Ранее, 31 октября Верховный Суд снял с Асии Биби обвинения в богохульстве, чем спровоцировал массовые волнения по всей стране. Правительству пришлось пойти на соглашение с протестующими, согласно которому оно обещало не способствовать выезду Биби из страны и не препятствовать пересмотру ее дела.