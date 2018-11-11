Оппозиционеры ДР Конго собрались в Женеве для избрания кандидата на выборы

Киншаса, , 17:40 — REGNUM Семь лидеров оппозиции из Демократической Республики Конго встретились в Женеве, Швейцария, для проведения переговоров по назначению кандидата, который возглавит оппозицию на предстоящих всеобщих выборах.

Политики намерены объединить силы, чтобы воспрепятствовать победе на выборах преемнику нынешнего президента ДРК (Демократическая Республики Конго) Джозефа Кабилы, Эммануилу Рамазани Шадари.

«Предварительные переговоры проводятся уже в течение нескольких недель вместе с этой встречей», — сказал Адольф Музито, бывший премьер-министр ДРК, занявший сторону оппозиции.

Было также подтверждено, что четыре кандидата от оппозиции смогут побороться за президентское кресло на выборах 23 декабря этого года.

Кандидатами от оппозиции стали: Феликс Тшисекеди, лидер партии «Союз за демократию и социальный прогресс» (UDPS), Виталий Камерхе, бывший спикер национального парламента, депутат Мартин Фаюлу и бывший министр финансов ДРК Фредди Матунгалу.

По различным причинам избирательной комиссией было запрещено участвовать в выборах кандидатам Катумби, Бемба и Музито.

Как сообщает оппозиция, проведенный общественный опрос показал, что Тшисекеди поддерживает 36% населения, Катумби — 17%, Шадари — 16%.

Всеобщие выборы 23 декабря важны для ДРК, поскольку они определят будущее политики страны, которая на сегодняшний день сталкивается с проблемами безопасности в восточных районах.

В ДРК в этом году также пройдут парламентские и муниципальные выборы.

Джозеф Кабила держит бразды правления с 2001 года, во время которого страна столкнулась с коррупционными скандалами и нарушениями прав человека.

В течение нескольких месяцев в ДРК происходили крупные беспорядки и акции протестов, направленные против власти. Волнения в стране продолжались до тех пор, пока в начале этого года он не объявил о том, что не будет баллотироваться на следующих всеобщих выборах президента.