В Танзании объявлена кампания против материнской смертности

Додома, , 19:01 — REGNUM Кампания, направленная на предотвращение случаев материнской смертности, под названием «Приложим все усилия, поможем матерям благополучно справиться с проблемой» была учреждена вице-президентом Танзании Самией Сулуху в области Додома.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, началом учреждения кампании послужил отчет Министерства здравоохранения Танзании 2017 года, согласно которому каждый год в стране 11 000 женщин гибнут от осложнений при беременности и родах. Другими словами, 30 женщин каждый день в Танзании погибают в связи с репродуктивными проблемами.

Кроме того, в отчете сообщается, что лишь около 40% беременных женщин в Танзании обращаются в клинику во время беременности.

Многие граждане Танзании также обратили внимание властей на здравоохранение в сельской местности, где уровень предоставления медицинских услуг является по-прежнему неудовлетворительным.