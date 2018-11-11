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В Танзании объявлена кампания против материнской смертности

Политика

Вице-президент Танзании Самия Сулуху объявила о начале кампании, направленной на решение проблемы материнской смертности в стране

В Танзании объявлена кампания против материнской смертности
neiljs
Танзания

Додома, 11 ноября 2018, 19:01 — REGNUM  Кампания, направленная на предотвращение случаев материнской смертности, под названием «Приложим все усилия, поможем матерям благополучно справиться с проблемой» была учреждена вице-президентом Танзании Самией Сулуху в области Додома.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, началом учреждения кампании послужил отчет Министерства здравоохранения Танзании 2017 года, согласно которому каждый год в стране 11 000 женщин гибнут от осложнений при беременности и родах. Другими словами, 30 женщин каждый день в Танзании погибают в связи с репродуктивными проблемами.

Кроме того, в отчете сообщается, что лишь около 40% беременных женщин в Танзании обращаются в клинику во время беременности.

Многие граждане Танзании также обратили внимание властей на здравоохранение в сельской местности, где уровень предоставления медицинских услуг является по-прежнему неудовлетворительным.

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Зарубежная хроника
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