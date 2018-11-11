Политолог о выборах в Хакасии: нарушений «огромное количество»

Абакан, , 16:05 — REGNUM Повторное голосование на выборах главы Хакасии политолог Сергей Толмачёв назвал «конкурентным, но достаточно спокойным».

Что касается нарушений, по словам Толмачёва, их «огромное количество». Политолог полагает, что их совершает «единственный кандидат, который остался».

«Речь идёт о подвозе, подкупе и прочем. Больше нарушения совершать некому, очевидно, что это он («единственный кандидат, который остался»). В республику приехало огромное количество неместных депутатов, из Тулы, из Новосибирска, и они устраивали на избирательных участках нервозную атмосферу и агитировали в день голосования», — отметил политолог Сергей Толмачёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии сегодня, 11 ноября, прошло повторное голосование на выборах главы. В бюллетенях значилось единственное имя — Валентина Коновалова (выдвинут КПРФ). Жители региона могли проголосовать за или против него. В настоящее время ведётся подсчёт результатов. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени.

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