В Индии для борьбы с наксалитами могут привлечь армию

Нью-Дели, , 22:09 — REGNUM «Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх должен принять необходимые меры, чтобы избавиться от угрозы наксалитов в стране», — заявил журналистам один из лидеров Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Субраманиян Свами.

«Эта проблема становится более масштабной. Она должна как можно скорее быть устранена, так как ситуация в стране становится опаснее», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», член правящей партии также высказался о возможности прибегнуть к помощи армии при необходимости.

В своей речи Субраманиян Свами также упомянул о смерти нескольких полицейский во время последней атаки наксалитов.

Напомним, что наксалиты — это вооруженные коммунистические террористические группировки, действующие в Индии.