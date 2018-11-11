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В Индии для борьбы с наксалитами могут привлечь армию

Политика

Один из лидеров правящей партии Индии выразил свою обеспокоенность проблемой наксалитов в стране

В Индии для борьбы с наксалитами могут привлечь армию
Иллюстрация: Defense.gov
Индийский солдат

Нью-Дели, 11 ноября 2018, 22:09 — REGNUM  «Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх должен принять необходимые меры, чтобы избавиться от угрозы наксалитов в стране», — заявил журналистам один из лидеров Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Субраманиян Свами.

«Эта проблема становится более масштабной. Она должна как можно скорее быть устранена, так как ситуация в стране становится опаснее», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», член правящей партии также высказался о возможности прибегнуть к помощи армии при необходимости.

В своей речи Субраманиян Свами также упомянул о смерти нескольких полицейский во время последней атаки наксалитов.

Напомним, что наксалиты — это вооруженные коммунистические террористические группировки, действующие в Индии.

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Зарубежная хроника
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