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Всеиндийский совет мусульман: партия власть хочет изгнать мусульман

Политика

Президент партии Всеиндийский совет объединенных мусульман обвинил правящую партию Индии в том, что она хочет избавиться от мусульман

Всеиндийский совет мусульман: партия власть хочет изгнать мусульман
Jorge Royan
Мечеть. Дели

Нью-Дели, 11 ноября 2018, 17:45 — REGNUM  «Партия БДП хочет избавится от мусульман, вы хотите истребить нас по всей Индии», — заявил президент партии Всеиндийский совет объединенных мусульман Асадуддин Овайси.

«У мусульманского меньшинства есть права согласно конституции страны», — также добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», подобным образом политик обратился к лидеру партии Индийская Народная Партия — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Амиту Шаху.

Сообщается, что данное заявление последовало после высказывания президента БДП о необходимости «избавить Хайдарабад от Всеиндийского совета объединенных мусульман».

Стоит отметить, что 7 декабря пройдут выборы в ассамблею штата Телингана.

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Зарубежная хроника
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