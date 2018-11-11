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Дональд Трамп: Дивали это повод поразмыслить о индийско-американской дружбе

Политика

Президент США Дональд Трамп поздравил соотечественников с индийским праздником Дивали

Дональд Трамп: Дивали это повод поразмыслить о индийско-американской дружбе
Khokarahman
Дивали

Нью-Дели, 11 ноября 2018, 17:27 — REGNUM  «Праздник Дивали это особая возможность поразмыслить об индийско-американской дружбе», — заявил президент США Дональд Трамп в своем поздравлении по случаю праздника.

Политик также отметил вклад американцев индийского происхождения в развитии и строительстве Соединенных Штатов.

«Их достижения в бизнесе, промышленности, государственной службе, образовании и научных исследованиях являются гордостью нашей страны», — заявил политик в поздравительном сообщении.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Дональд Трамп отметил, что традиция зажигать свечи на этот праздник передает действительное значение Дивали, так как она символизирует победу света и добра над тьмой и злом.

Он заявил, что первая леди страны, Меланья Трамп, также присоединяется к его поздравлению .

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Зарубежная хроника
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