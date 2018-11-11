В Хакасии закрылись избирательные участки

Абакан, , 16:00 — REGNUM В Хакасии завершилось повторное голосование на выборах главы республики, в 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки.

По данным республиканского избиркома, всего в регионе в этот день работали 388 избирательных участков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии проходил второй тур выборов главы республики. Жители региона могли проголосовать за или против единственного кандидата — Валентина Коновалова (КПРФ). Явка на 18 часов по местному времени составила 40,90%. Явка на 18 часов в первом туре 9 сентября составляла 35,18%.

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