Премьер Греции: Пресповские соглашения будут ратифицированы в парламенте

Афины , , 18:11 — REGNUM Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что несмотря на существующие недоговоренности, Пресповские соглашения о переименовании Македонии будут ратифицированы греческим парламентом. Напомним, недавно премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что процесс внесения поправок о переименовании в Конституцию Македонии будет идти ещё по крайней мере два месяца.

«Несмотря на существующие недоговоренности, греческое общество считает, что Пресповские соглашения соответствуют интересам страны, а потому соглашение получит необходимое большинство в греческом парламенте», — заявил Ципрас в интервью для греческого телеканала «Альфа».

Ципрас объяснил, что соглашение выгодно стране, и что если бы глава Новой Демократии (греческая партия) Кириакос Мицотакис позволил депутатам голосовать, большинство было бы ещё более значительным.