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Премьер Греции: Пресповские соглашения будут ратифицированы в парламенте

Политика

Греция намерена ратифицировать Пресповские соглашения до того, как переименование Македонии будет окончательно конституционно оформлено

Премьер Греции: Пресповские соглашения будут ратифицированы в парламенте
Prince Roy
Македония

Афины , 11 ноября 2018, 18:11 — REGNUM  Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что несмотря на существующие недоговоренности, Пресповские соглашения о переименовании Македонии будут ратифицированы греческим парламентом. Напомним, недавно премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что процесс внесения поправок о переименовании в Конституцию Македонии будет идти ещё по крайней мере два месяца.

«Несмотря на существующие недоговоренности, греческое общество считает, что Пресповские соглашения соответствуют интересам страны, а потому соглашение получит необходимое большинство в греческом парламенте», — заявил Ципрас в интервью для греческого телеканала «Альфа».

Ципрас объяснил, что соглашение выгодно стране, и что если бы глава Новой Демократии (греческая партия) Кириакос Мицотакис позволил депутатам голосовать, большинство было бы ещё более значительным.

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Зарубежная хроника
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