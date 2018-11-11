В Крыму прокомментировали сравнение полуострова с «жемчужиной Украины»

Симферополь, , 15:17 — REGNUM Член Государственного совета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал слова бывшего депутата Верховной рады Анны Герман, которая заявила, что полуостров Крым был жемчужиной в составе Украины. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает телеканал RT.

Напомним, Герман заявила, что на Украине очень жалеют о потере полуострова, так как Крым был жемчужиной в составе Украины. Также экс-депутат Рады заявила, что конфликт в Донбассе произошел в результатет «глупых решений Киева». Герман считает, что Крым непременно должен вернуться в состав Украине.

Ганжара отметил, что Крым — воистину уникальный полуостров, но беда в том, что Украина, когда Крмы был в её составе, никогда не относилась к нему, «как к жемчужине». По словам Ганжары, украинские чиновники скорее позиционировали Крым, как «драгоценный металл», которые они пытались распилить.

Политик подчеркнул, что за последние четыре года, которые Крым находится в составе Российской Федерации, было сделано для полуострова гораздо больше, чем Украина за все время.

Что касается слов Герман о том, что Крым якобы непременно должен вернуться в состав Украины, то Ганжара считает, что этого уже никогда не произойдёт.

«Крым никогда и ни при каких обстоятельствах не вернётся в состав украинского государства», — сказал он.