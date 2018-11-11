Второй тур выборов в Хакасии: жители голосуют активнее, чем в первом

Абакан, , 15:05 — REGNUM В Хакасии продолжается повторное голосование на выборах главы региона. Жители республики голосуют активнее, чем на выборах в первом туре.

Явка избирателей во втором туре на 18:00 по местному времени составила 40,9%. Это на 5% выше, чем на выборах главы в первом туре, сообщила на брифинге зампредседателя избиркома Хакасии Ирина Адмаева, передаёт РИА Новости.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 11 ноября, в Хакасии проходит повторное голосование на губернаторских выборах. Жители региона могут проголосовать за или против единственного кандидата — Валентина Коновалова.