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Второй тур выборов в Хакасии: жители голосуют активнее, чем в первом

Политика

Явка на 18 часов составила 40,9%

Второй тур выборов в Хакасии: жители голосуют активнее, чем в первом
Александр Колонцов © ИА Красная Весна
Кабинки для голосования

Абакан, 11 ноября 2018, 15:05 — REGNUM  В Хакасии продолжается повторное голосование на выборах главы региона. Жители республики голосуют активнее, чем на выборах в первом туре.

Явка избирателей во втором туре на 18:00 по местному времени составила 40,9%. Это на 5% выше, чем на выборах главы в первом туре, сообщила на брифинге зампредседателя избиркома Хакасии Ирина Адмаева, передаёт РИА Новости.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 11 ноября, в Хакасии проходит повторное голосование на губернаторских выборах. Жители региона могут проголосовать за или против единственного кандидата — Валентина Коновалова.

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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