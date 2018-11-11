Политолог о выборах в Хакасии: «Немало скандалов»

Абакан, , 15:10 — REGNUM Ход повторного голосования на выборах главы Хакасии 11 ноября прокомментировал политолог Андрей Колядин.

«Как я понимаю, представители единственной партии, участвующей в выборах, хотят заполучить победу любой ценой. Поэтому есть определённые сложности с правомерностью их действий. 10 ноября, в «день тишины», распространялась газета. И сегодня, в день голосования, произошло уже немало скандалов», — сказал Андрей Колядин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 ноября, в Хакасии проводится повторное голосование на выборах главы республики. В бюллетенях значится имя единственного кандидата — коммуниста Валентина Коновалова. Избиратели могут проголосовать за него или против.

Явка на 18:00 по местному времени составила 40, 90%, в том числе в Абакане 39,32%.

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