В ОП РФ сообщили об угрозах волонтёрам движения «Народный глава»

Абакан, , 14:43 — REGNUM Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев сообщил о том, что активисты движения «Народный глава», которые проводят опрос среди жителей Хакасии, подвергаются угрозам и запугиваниям.

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«К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что, когда волонтёры находятся даже вне помещения для голосования, им поступают угрозы»

Он рассказал, что на одном из участков к волонтёрам «подошли люди, запугивали». Также волонтёрам угрожали расправой и пытались отобрать у них опросные листы и урну для сбора.

«Это не единственный пример, к сожалению, таких примеров много», — говорит Григорьев.

Активисты движения «Народный глава», проводя опрос среди жителей Хакасии, выясняют, кто из подготовленного ими списка политиков достоин стать главой республики.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии проходит второй тур губернаторских выборов. В избирательном бюллетене один кандидат — Валентин Коновалов. Избиратели могут проголосовать за или против него. Явка на 18 часов по местному времени составила 40,90%.

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