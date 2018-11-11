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МИД РФ потребовал от США прекратить гонения на российских журналистов

Политика

Российский журналист Александр Малькевич, освещавший промежуточные выборы в США, был задержан в аэропорту Вашингтона и допрошен сотрудниками ФБР

Москва, 11 ноября 2018, 14:32 — REGNUM  Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало задержание в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича. Соответствующее заявление распространила сегодня, 11 ноября, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади заявили, что задержание журналиста Малькевича в аэропорту Вашингтона вызывает самую серьезную озабоченность, а его многочасовой допрос сотрудниками ФБР по поводу журналистской деятельности — прямое свидетельство кампании давления США на свободную российскую прессу и на любое независимое мнение в США.

Также МИД РФ отметил, что таким же незаконным и варварским является предъявленное российскому журналисту силовым способом — чуть ли не под дулом пистолета — требование о регистрации информационного агентства USA Really, которое он возглавляет, в качестве иностранного агента. При том, что это агентство не является американским юридическим лицом и зарегистрировано в России.

«Как в истории с телеканалом «RT», официальный Вашингтон старается помешать донесению объективной информации о событиях в мире и самих США до широкой американской общественности», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В целом, МИД РФ рекомендует властям США задуматься, в каком свете они выставляют свою демократию, устраивая такие гонения на российских журналистов, а также требуют немедленно прекратить подобную практику.

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МИД России
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