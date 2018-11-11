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Второй тур выборов главы Хакасии: явка на 18 часов

Политика

Активнее всего голосуют жители Алтайского района

Второй тур выборов главы Хакасии: явка на 18 часов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы

Абакан, 11 ноября 2018, 14:30 — REGNUM  Стала известна явка на втором туре выборов главы Хакасии на 18:00 по местному времени — 40,90%.

По данным ЦИК РФ, активнее всего голосуют жители Алтайского района — 48,21%. Наименее активен Аскизский район — 36,03%. Явка в Абакане — 39,32%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии проходит повторное голосование на выборах главы Хакасии. Избиратели могут проголосовать за или против одного кандидата — Валентина Коновалова.

В ходе первого тура выборов 9 сентября 2018 года явка на выборах главы Хакасии к 18 часам составляла 35,18%, в том числе в Абакане — 30,16%.

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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