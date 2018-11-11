Журналист Малькевич рассказал подробности о своём допросе в США

Вашингтон, , 14:31 — REGNUM Подробности о своём задержании агентами ФБР в США рассказал 11 ноября в интервью телеканалу «Звезда» российский журналист, глава издания USA Really, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Малькевич сообщил, что его задержали 9 ноября в аэропорту Вашингтона, куда он прибыл с целью вылета в Париж, где проходят мероприятия, приуроченные ко дню окончания Первой мировой войны. Задержание, по словам журналиста, произошло после того, как н зарегистрировался на рейс и проследовал в зону контроля, где и был окружён сотрудниками ФБР, которые потребовали пройти с ними.

Малькевича привели в отдельное помещение, в котором уже находились 19 сотрудников ФБР. Там главе USA Really был предъявлен ордер, согласно которому журналиста позволялось задержать в США до 22 ноября.

Далее агенты ФБР, по словам журналиста, обыскали его, обратив особое внимание на технику. По словам Малькевича, вся информация с гаджетов была скопирована в базы данных агентов.

Затем состоялся полуторачаосвой допрос, по окончании которого главе USA Really было вручено уведомление «о разбирательстве по поводу необходимости включить USA Really в список СМИ-иностранных агентов в США».

В связи с произошедшим журналист заявил о своём намерении после возращения в Россию обратиться в МИД России и в правоохранительные органы с целью дать правовую оценку инциденту.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, что российское посольство в США заправило запрос в госдеп о причинах задержания журналиста Малькевича.

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