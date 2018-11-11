Воскресенье, 11 Ноября 2018 года
14:24:02 МСК

Эксперты обратили внимание на жесты Макрона и Трампа

Политика

Американский лидер не отреагировал на дружеский жест

Эксперты обратили внимание на жесты Макрона и Трампа
Иллюстрация: Twitter: @EmmanuelMacron
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в Париже

Париж, 11 ноября 2018, 13:51 — REGNUM  Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером США Дональдом Трампом могли ухудшиться, показала невербальная коммуникация во время их встречи в Париже 10 ноября. Об этом сообщает Associated Press.

Эксперты по этикету внимательно следят за невербальной коммуникацией между политическими лидерами. Например, считается, что положение рук и продолжительность рукопожатия может рассказать об отношениях между политиками.

Специалисты напомнили, что ранее невербальное общение между Трампом и Макроном показывало, что их связывают дружеские отношения: они обменивались крепкими рукопожатиями и объятиями.

Однако их отношения могли измениться, что показала последняя встреча в Париже. Когда Эммануэль Макрон попытался разрядить обстановку и похлопал Трампа по бедру, то американский лидер никак не отреагировал на дружеский жест, сохранив «каменное лицо».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США армию Европы.

Дональд Трамп отреагировал на это предложение сообщением в Twitter, охарактеризовав его как «очень оскорбительное».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения США и Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить