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Наблюдатели сообщают, что выборы в ДНР проходят без нарушений

Политика

«Отмечаю высокую активность. Вижу, что настроение у людей хорошее, нарушений в избирательном процессе не увидел»

Донецк, 11 ноября 2018, 13:33 — REGNUM  Без нарушений и при высокой явке избирателей проходит голосование на выборах главы республики и депутатов Народного собрания в Донецкой Народной республике. Об этом 11 ноября заявил на брифинге с журналистами сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

«Отмечаю высокую активность. Вижу, что настроение у людей хорошее, нарушений в избирательном процессе не увидел», — заявил Сергей Цеков. Также сенатор от республики Крым рассказал, что он говорил с избирателями и выяснил, что они понимают всю важность выборов. При этом он отметил, что на его взгляд, явка на сегодняшних выборах в ДНР выше, нежели в некоторых других российских регионах.

Наблюдатель из Греции Костас Исихос отметил, что проводимые в ДНР выборы не противоречат минским соглашениям, а депутат бельгийского парламента Ян Пенрис, который также приехал в ДНР в качестве иностранного наблюдателя, отметил хорошую организацию выборов.

«Я впервые посещаю Донецк и вижу, что выборы хорошо организованы. В Бельгии явка на выборы обязательна, здесь зависит от воли человека», — сказал Ян Пенрис.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЦИК ДНР Ольга Позднякова заявила, что предварительные результаты выборов будут объявлены в Донецке в полночь.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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