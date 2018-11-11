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Американскому актеру пришлось извиниться за слово «негр»

Политика

Актер не имел ввиду ничего плохого

Вашингтон, 11 ноября 2018, 13:14 — REGNUM  Известный актер Вигго Мортенсен вынужден был принести извинение за высказывание расистского характера, сообщает 11 ноября Associated Press.

Инцидент произошел во время обсуждения нового фильма «Зеленая книга» с участием артиста.

Мортенсен лишь отметил, что во время действия картины, которое разворачивается в 1962 году, расистские высказывания были частым явлением. Актеру пришлось использовать в своей речи слово негр, что и было воспринято как расизм Мортенсена.

Данный факт вынудил актера оправдываться, он подчеркнул, что не является расистом и сожалеет о своем поступке.

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