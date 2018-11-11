Политолог о втором туре выборов главы Хакасии: «Общество на негативе»

Абакан, , 12:54 — REGNUM Политолог Михаил Афанасьев жёстко высказался о ходе повторного голосования на выборах главы Хакасии.

«Это, наверное, самые «грязные» выборы из всех, что я помню. Общество находится на негативе и расколото жёстко надвое. А что касается самого хода голосования, нарушения за нарушениями идут со стороны коммунистов. Подвозятся «карусели» на автомобилях с новосибирскими номерами. И есть данные, что люди из автомобилей с новосибирскими номерами скидывали баннеры «Народного главы». Такое ощущение, что это какая-то даже силовая поддержка. Не чураются они теми методами, в которых сами обвиняли власть. Это, в том числе, агитация в «день тишины» и в день голосования», — сказал Михаил Афанасьев.

Между тем, ранее на брифинге секретарь избирательной комиссии Хакасии Ольга Куюкова сообщила о том, что по состоянию на 15:00 в целом жалоб на нарушения, которые могли бы повлиять на ход и итоги голосования, не поступало.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии проходит повторное голосование на выборах главы республики. В бюллетенях — имя единственного кандидата Валентина Коновалова. Избиратели могут проголосовать либо за него, либо против.

Явка на 15 часов по местному времени составляла 31,27%. Явка к этому времени в ходе первого тура 9 сентября 2018 года составляла 26,30%.

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